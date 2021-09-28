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Архив - Донецкая область

В ТКГ началась работа в профильных подгруппах

28.09.2021 15:00
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В ТКГ началась работа в профильных подгруппах

Участники подгруппы по гуманитарным вопросам приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили СМИ ОРДЛО.
"Началось заседание Гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры участников проходят в режиме видеоконференции", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на повестке вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной. В частности, запланировано рассмотрение темы "процессуальной очистки" граждан, переданных на территорию Республики. Кроме этого, стороны намерены обсудить механизм обмена информацией об удерживаемых лицах. Также ожидается продолжение дискуссии об активизации усилий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.
В сою очередь, после окончания двусторонних встреч с координатором началось заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам.
На сегодня запланированы видеовстречи во всех четырех профильных подгруппах. Итоги раунда подведет Контактная группа в среду, 29 сентября.



Теги: Донбасс, переговоры, ТКГ
 
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