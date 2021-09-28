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За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины" на Донбассе, один воин ВСУ ранен
За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
В направлении Попасной противник осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.
С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Так, в направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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