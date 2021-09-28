За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины" на Донбассе, один воин ВСУ ранен

28.09.2021 08:00

За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Попасной противник осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.