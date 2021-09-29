Оккупированная Ясиноватая осталась без воды

29.09.2021 16:00

В ОРДО жители Ясиноватой остались без централизованного водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства строительства и ЖКХ ДНР".

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 500 миллиметров, с 09:00 29 сентября и до окончания работ прекращена централизованная подача воды на Ясиноватую", - сказано в сообщении.

В "ведомстве" добавили, что также части абонентов Новоазовска приостановлена подача воды на время замены запорной арматуры на водопроводе.

Как уточнили в "минстрое", все работы планируется провести в максимально сжатые сроки – к концу дня должны возобновить подачу питьевой воды.