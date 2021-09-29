СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"

29.09.2021 13:00

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - отметили в ведомстве.

"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - добавили в СБУ.

"В начале 2021 г. СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи СБУ в г.. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - заявили в СБУ.