Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов

30.09.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с ОО "Фонд "Профессиональное развитие Харькова" открывает конкурсный набор на инновационную программу для молодежи UPSHIFT.
Программа предоставляет подросткам и молодежи возможность создать собственные инновационные проекты, получить финансирование на их внедрение на сумму до 50 тыс. гривен, а также овладеть полезными навыками и стать настоящими агентами изменений.
К участию в UPSHIFT приглашаются команды из Луганской и Донецкой областей из 3-5 участников в возрасте от 14 до 21 года, которые стремятся решать актуальные проблемы в своих общинах и готовы к активному участию в течение всей программы в период с конца октября 2021 года до конца января 2022 года.
Набор на программу продолжается до 17 октября 2021 года включительно. Детали о UPSHIFT, условиях участия и заявка доступны по ссылке.
Справочную информацию также можно получить на страницах программы в Фейсбук и Инстаграм, или по номерам телефонов: +38 067 353 32 31, +38 050 510 14 40.



Теги: Донбасс, ООН, проект, молодежь, ЮНИСЕФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх