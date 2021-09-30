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На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с ОО "Фонд "Профессиональное развитие Харькова" открывает конкурсный набор на инновационную программу для молодежи UPSHIFT.
Программа предоставляет подросткам и молодежи возможность создать собственные инновационные проекты, получить финансирование на их внедрение на сумму до 50 тыс. гривен, а также овладеть полезными навыками и стать настоящими агентами изменений.
К участию в UPSHIFT приглашаются команды из Луганской и Донецкой областей из 3-5 участников в возрасте от 14 до 21 года, которые стремятся решать актуальные проблемы в своих общинах и готовы к активному участию в течение всей программы в период с конца октября 2021 года до конца января 2022 года.
Набор на программу продолжается до 17 октября 2021 года включительно. Детали о UPSHIFT, условиях участия и заявка доступны по ссылке.
Справочную информацию также можно получить на страницах программы в Фейсбук и Инстаграм, или по номерам телефонов: +38 067 353 32 31, +38 050 510 14 40.
Теги: Донбасс, ООН, проект, молодежь, ЮНИСЕФ
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