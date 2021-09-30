Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу

30.09.2021 12:00

Вчера состоялось очередное заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ.

В гуманитарной части:

Стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, весомую роль в котором сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

А. Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В вопросах безопасности:

Украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушение.

Также, Украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В политической части:

Стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

Социально-экономическая и экологическая часть:

В рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории.

Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал инстурментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.