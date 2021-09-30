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Архив - Донецкая область

Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу

30.09.2021 12:00
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Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу

Вчера состоялось очередное заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ.
В гуманитарной части:

  • Стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, весомую роль в котором сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.
  • А. Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В вопросах безопасности:

  • Украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушение.
  • Также, Украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В политической части:

  • Стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

Социально-экономическая и экологическая часть:

  • В рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории.
  • Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал инстурментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.



Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
 
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