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Архив - Донецкая область

Боевики начали демонтаж "таможни" между "ЛНР" и "ДНР"

01.10.2021 15:00
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Боевики начали демонтаж "таможни" между "ЛНР" и "ДНР"

Сегодня в 10:00 на так называемой границе между оккупированной Луганщиной и Донетчиной боевики начали демонтаж своего "таможенного поста" в районе Дебальцево, сообщают ресурсы ОРДЛО.
Сообщается, что мероприятие проходит в рамках реализации "договора о создании единой таможенной территории (ЕТТ) и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР".



Теги: Донбасс, таможня, демонтаж, ОРДЛО
 
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