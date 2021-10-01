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Архив - Донецкая область

Главарь "ДНР" продлил отмену комендантского часа в выходные дни

01.10.2021 14:00
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Главарь "ДНР" продлил отмену комендантского часа в выходные дни

Комендантский час в "ДНР" до февраля следующего года не будет действовать в выходные. Соответствующее распоряжение № 365 "главы республики" Дениса Пушилина было опубликовано сегодня, документ вступил в силу.
Согласно тексту, ограничения снимаются с 23:00 пятницы до 5:00 понедельника. Прежнее распоряжение, которое на период до 30 сентября отменяло действие комендантского часа до 4:00 понедельника, признано утратившим силу.



Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, ОРДО
 
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