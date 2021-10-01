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На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый

01.10.2021 10:00
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На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи Новотошковского вражеские вооруженные формированием дважды обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
В районе населенного пункта Попасная наемники осуществили два обстрела из гранатометов различных систем.
Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.
Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Павлополя наемники дважды обстреляли ппозиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
 
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