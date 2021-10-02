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Архив - Донецкая область

Почти 460 человек пересекли линию разграничения 1 октября по гумкоридору под Донецком

02.10.2021 13:00
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Почти 460 человек пересекли линию разграничения 1 октября по гумкоридору под Донецком

01.10.2021 функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка», сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
На территорию ОРДО было запущено 44 транспортных средства, 285 человек. На территорию подконтрольную Украине выпущено 47 транспортных средств, 172 человека.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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