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Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один воин ВСУ

03.10.2021 11:00
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Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один воин ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединеных сил в утренней сводке в воскресенье, 3 октября.
Так, враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались возле Новозвановки, Марьинки, Станицы Луганской, Золотого-4, Светлодарска, Зайцево, Нью-Йорка, Новоселовки Второй, Новотошковского и Новолуганского.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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