На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек

04.10.2021 16:00

С 4 по 11 октября в Бахмутской городской ТГ пройдет экологическая акция "Потребляй сознательно", в рамках которой все желающие смогут сдать на гарантированную переработку отработанные батарейки в обмен на сумку, выполненную из экологических материалов (их количество ограничено). Об этом сообщает управление экономического развития городского совета.

Акция будет проходить с 11:00 до 14:00 у зданий старостатов/админздания городского совета по графику:

04.10.2021 - с. Зайцево

05.10.2021- с. Опытное

06.10.2021- с. Покровское

07.10.2021- с. Ивановское

08.10.2021- с. Клиновое

11.10.2021- г. Бахмут

Во время мероприятия необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться безопасной социальной дистанции.