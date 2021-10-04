В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей

04.10.2021 11:00

НВФ "ДНР" увеличили стоимость растаможивания автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Растаможка увеличивалась вдвое на авто старше 7 лет. Вместо 0,3, ставка теперь 0,6 евро за 1 куб.см.

Дончане пишут:

"Не согласные с необоснованным увеличением ставок ввозных пошлин на транспортные средства сегодня собрались, хотели разузнать, с чем это связано, выразили протест, но их послали в известном направлении."

"Почему все молчат о тайном поднятии ставок на растаможку авто? Или это не так? Где предупреждение с датой поднятия цены? Где переходный период? Вчера создан общий таможенный орган, даже сайта своего ещё нет, а сегодня чуть — ли не новая книга по растаможке, это уже принятие законов задним числом."