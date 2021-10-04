В Славянске анонсировали круглый стол о подорожании проезда

04.10.2021 13:00

В среду, 6 октября, в 13:00 в здании Славянской военно-гражданской администрации (здание городского совета) пройдет круглый стол с участием местных пассажирских перевозчиков. Об этом во время пресс-конференции объявил глава ВГА Вадим Лях, передает Восточный вариант.

На встречу приглашаются все желающие, местные жители, чтобы обсудить дальнейшее повышение оплаты за проезд в связи с подорожанием топлива с 17 до 37 гривен за кубометр.