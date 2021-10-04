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В Славянске анонсировали круглый стол о подорожании проезда
04.10.2021 13:00
В среду, 6 октября, в 13:00 в здании Славянской военно-гражданской администрации (здание городского совета) пройдет круглый стол с участием местных пассажирских перевозчиков. Об этом во время пресс-конференции объявил глава ВГА Вадим Лях, передает Восточный вариант.
На встречу приглашаются все желающие, местные жители, чтобы обсудить дальнейшее повышение оплаты за проезд в связи с подорожанием топлива с 17 до 37 гривен за кубометр.
Теги: Донбасс, Славянск, тариф, круглый стол, общественный транспорт
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