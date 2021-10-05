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4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое
05.10.2021 13:00
Двести восемьдесят восемь человек (на 59 транспортных средствах) прибыли в ОРДО через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 4 октября. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
Отмечается также, что выехали из ОРДО в направлении подконтрольной Украине территории 224 человека (на 59 транспортных средствах).
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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