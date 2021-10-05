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Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз
Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года. Начиная с 1 января 2022 года, АО "Ощадбанк" прекратит автоматическое продление срока действия платежных карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Ощадбанке напоминают, что банк перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения. Если клиент получил SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, указана в тексте SMS.
"Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой картой только до 31 декабря 2021 года (включительно)", - отмечают в банке.
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, ВПЛ
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