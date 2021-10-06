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Архив - Донецкая область

На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка

06.10.2021 15:00
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На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка

Горноспасатели "МЧС ДНР" нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на донецкой шахте имени Засядько. Об этом сообщили в "министерстве угля и энергетики" непризнанной республики.
"Сегодня в 9:10 на шахте Засядько был обнаружен труп горняка, не вышедшего на поверхность после аварии 23 сентября", - отметили в "ведомстве".
Там добавили, что ликвидация последствий пожара в шахте продолжается.



Теги: Донбасс, шахтер , пожар, тело, шахта им. Засядько, ОРДО
 
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