На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка

06.10.2021 15:00

Горноспасатели "МЧС ДНР" нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на донецкой шахте имени Засядько. Об этом сообщили в "министерстве угля и энергетики" непризнанной республики.

"Сегодня в 9:10 на шахте Засядько был обнаружен труп горняка, не вышедшего на поверхность после аварии 23 сентября", - отметили в "ведомстве".

Там добавили, что ликвидация последствий пожара в шахте продолжается.



