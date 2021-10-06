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Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО

06.10.2021 08:00
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Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 5 октября о применении персональных санкций в отношении 95 лиц, граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 5 октября.
Указано, что бессрочные санкции введены в отношении кандидатов в Госдуму РФ в Крыму и Севастополе – как самовыдвиженцев, так и по партийным спискам.
Всего в списке находятся 95 человек. Ограничительные меры введены против т.н. членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму, силовиков ФСБ РФ, в том числе сотрудников Института криминалистики ФСБ и других служб.
Кроме того, Украина ввела санкции против одного гражданина Кореи, проживающего в Киевской области.
В указе значится, что санкции включают полный пакет ограничений – от запрета въезда до блокирования всех активов.
Также указом вводятся экономические санкции против трех российских компаний и одного предприятия из Сингапура. Это ООО Завод судовой светотехники Маяк, ПАО Амурский судостроительный завод, Федеральное казенное предприятие РФ Казанский государственный казенный пороховой завод и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Теги: выборы, Крым, санкции, ОРДЛО, Зеленский
 
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