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Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку
В Мариуполе из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом детские сады ушли на четырехдневку, а в школах предполагается ввести дистанционное обучение - пока на две недели, сообщает PR.UA.
Как рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин, эти меры связаны с борьбой против распространения COVID-19.
Детские сады будут работать с понедельника по четверг. В пятницу – санитарный день, во время которого проводится генеральная уборка и дезинфекция в помещениях дошкольных учреждений.
Что касается школ, то сейчас рассматривается вопрос – когда и на какой срок их переводить на удаленку.
«Мы планируем ввести дистанционное обучение на неделю до осенних каникул и на неделю после осенних каникул. Как будут обучаться дети дальше, будет видно по эпидситуации», - уточнил Александр Кочурин.
Теги: Донбасс, Мариуполь, детский сад , COVID-19
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