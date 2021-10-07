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Архив - Донецкая область

В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах

07.10.2021 09:00
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В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах

Вчера в Славянске прошел брифинг перевозчиков, главы ВГА с журналистами и жителями города, сообщает 6262.
Во время общения перевозчики заявили, что опираясь на расчеты Киевского госавтотранспортного института при стоимости топлива 16 грн. проезд должен стоить 10 грн. Такую цену и собираются установить с этой субботы.
Цена на электротранспорт в городе пока меняться не будет. Как пояснил Лях, тарифы на электроэнергию также поднимаются и, скорее всего, пересматривать цены на проезд в троллейбусе также будут. Но до декабря сумма проезда в электротранспорте останется неизменной - 4 гривны.



Теги: Донбасс, стоимость, Славянск, автобус, проезд
 
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