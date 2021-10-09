490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября

09.10.2021 15:00

312 человек приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории в пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".

Отмечается также, что из "республики" на украинскую сторону выехали 178 граждан.