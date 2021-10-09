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В Донецке начался сезон субботников

09.10.2021 09:00
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В Донецке начался сезон субботников

В неподконтрольном Украине Донецке для благоустройства, наведения чистоты и порядка во всех районах города 9 и 23 октября пройдут два общегородских субботника. Об этом сообщил так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.
По его словам, субботники будут проводиться с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения коронавируса.



Теги: Донецк, Донбасс, субботник
 
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