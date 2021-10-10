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В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе
Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе заблокировано со стороны временно окупированных территорий Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
За неделю пассажиропоток в "Станице Луганской" уменьшился на 4%. В целом через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошел 7 621 человек, а на контролируемую территорию - 7 280 человек.
Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в контрольном пункте пересекли 581 человек и 110 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 382 человека и 78 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную Россией территорию Донбасса за неделю проехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 120 тонн. Жителям ОРДЛО было доставлено 120 тонн постельного белья, продуктовых и гигиенических наборов.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, гуманитарный конвой, КПВВ
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