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Архив - Донецкая область

В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"

10.10.2021 13:00
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В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"

Группировка "ДНР" выписала более 13 тысяч штрафов водителям на временно неподконтрольной территории Донецкой области из-за отсутствия ОСАГО. Местных автовладельцев привлекают к административной ответственности из-за того, что они не страхуют свои транспортные средства по правилам НВФ "ДНР". Об этом сообщает местная "госавтоинспекция".
В так называемом "ГАИ ДНР" рассказали, что в среднем в день "инспекторы" выявляют на дорогах до 90 водителей без страховки. Сумма денежного взыскания в этом случае составляет 500 рублей (около 200 гривен).
Выдача полисов ОСАГО началась в ОРДО с августа 2020-го, а первые страховые выплаты оформлены в октябре. С 12 марта 2021 года "ГАИ ДНР" начала выписывать автовладельцам штрафы за управление транспортом без наличия полиса.



Теги: Донбасс, штраф, ОРДО, ОСАГО
 
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