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Архив - Донецкая область

9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке

11.10.2021 09:00
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9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке

Девять человек пострадали в результате ДТП в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"В результате ДТП по проспекту Ильича - столкновения автомобиля и автобуса №121 (Донецк-Макеевка) - пострадали девять человек", - отметил Кулемзин.



Теги: Донецк, Донбасс, автобус, ДТП
 
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