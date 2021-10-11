9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке

11.10.2021 09:00

Девять человек пострадали в результате ДТП в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

"В результате ДТП по проспекту Ильича - столкновения автомобиля и автобуса №121 (Донецк-Макеевка) - пострадали девять человек", - отметил Кулемзин.