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Архив - Донецкая область

В Славянске открылся Университет третьего возраста

11.10.2021 17:00
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В Славянске открылся Университет третьего возраста

11 октября в Славянске на базе Центра развития взрослых презентовали Университет третьего возраста. Отныне здесь могут получить квалифицированное образование все желающие в возрасте от 45 лет. Об этом сообщает Восточный Вариант.
Обучение будет проходить на нескольких факультетах: украинский язык, английский язык, компьютерные технологии и психология.
Преподавать будут специалисты Донбасского государственного педагогического университета. Учебное заведение заключило договор с Центром развития взрослых.



Теги: Донбасс, университет, образование, взрослый, Славянск
 
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