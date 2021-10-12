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Архив - Донецкая область

Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС

12.10.2021 09:00
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Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС

Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 гривень. Об этом сообщает Правительственный портал.
"Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра, повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.



Теги: Донбасс, Кабмин, АТО, пенсии, ООС
 
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