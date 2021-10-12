Почти 400 человек прошли через КПВВ боевиков в Еленовке 11 октября

12.10.2021 14:00

Двести сорок семь граждан и 41 транспортное средство с подконтрольной Украине территории прибыли в ОРДО через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком в понедельник, 11 октября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".

В то же время из ОРДО выехал 151 человек и 32 единицы транспорта.