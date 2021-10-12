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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе
За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, позиции украинских воинов возле Пивденного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
Неподалеку от Талаковки вражеские вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что для того, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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