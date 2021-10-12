В ОРДЛО отдали семь отжатых украинских предприятий новому "инвестору"

12.10.2021 13:00

Оккупационные власти "ДНР/ЛНР" отдали отобранные у украинских собственников крупнейшие металлургические и коксохимические предприятия новому "инвестору". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

На смену сомнительному "Внешторгсервису", доведшему отжатые предприятия до критического состояния, пришла российская компания "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК).

Генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко уверяет, что эта частная компания принадлежит на 100% ему и якобы он решил стать инвестором и "временным администратором семи крупнейших предприятий металлургического и коксохимического производства на территории ЛНР и ДНР".

"Это ни в коем случае никакая не приватизация, это плановая и выверенная работа по возрождению промышленности Донбасса", – заявил Юрченко.

Таким образом, в настоящее время российскому бизнесмену в полное распоряжение отданы принадлежащие украинским собственникам активы: Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевкокс, Ясиноватский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод.

Юрченко уже пообещал повысить заработную плату для сотрудников своих предприятий в три раза до 2024 года.

"Инвестор" также заявил, что количество предприятий оккупированного Донбасса, отданных под "управление" ЮГМК, будет расти.