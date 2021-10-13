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На Донетчине начался отопительный сезон
Отопительный сезон в Донецкой области начат. Уже запустили 56 котельных, которые отапливают 15 больниц, 27 школ, 47 детских садов и 473 жилых дома. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
Для того чтобы отопительный сезон прошел максимально спокойно, украинское правительство приняло ряд важных решений. В частности, тарифы для населения останутся на уровне тарифов прошлогоднего отопительного сезона. Цена на газ для нужд населения установлена на уровне 7,42 грн. По такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Газ для социальной сферы (школы, больницы и т.д.) стоит 16,8 грн. Это уже полная цена, с НДС и тарифом на транспортировку.
Кроме того, газоснабжающей компанией "НАК "Нафтогаз Украины" упрощена система закупки газа для объектов социальной сферы (школы, садики, больницы). Закупка теперь возможна путем заключения прямых договоров по цене, рекомендованной меморандумом, который по инициативе Президента Украины был заключен между Кабинетом Министров Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и местными общинами на прошлом заседании Конгресса местных и региональных властей.
Теги: Донбасс, котельная, отопительный сезон, тарифы
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