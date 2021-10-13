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ВСУ перехватили на Донбассе российский разведывательный беспилотник
13.10.2021 16:00
Украинские военные перехватили на линии разграничения беспилотник, который эксперты СБУ идентифицировали как российский Гранат-1. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что сепаратисты "ЛДНР" использовали российский беспилотный летательный аппарат для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
Также сепаратисты использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.
По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником Гранат-1, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
По данному факту открыто уголовное дело, проводится расследование.
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, беспилотник, ВСУ
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