Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ перехватили на Донбассе российский разведывательный беспилотник

13.10.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ перехватили на Донбассе российский разведывательный беспилотник

Украинские военные перехватили на линии разграничения беспилотник, который эксперты СБУ идентифицировали как российский Гранат-1. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что сепаратисты "ЛДНР" использовали российский беспилотный летательный аппарат для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
Также сепаратисты использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.
По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником Гранат-1, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
По данному факту открыто уголовное дело, проводится расследование.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-boiovykiv-ldnr-na-vykorystanni-rosiiskykh-bezpilotnykiv-dlia-obstrilu-ukrainskykh-pozytsii-na-skhodi-ukrainy?fbclid=IwAR2d0VL4zxj3HuXTbFC9KyzwSl-_HysGxSp1fCnRrvo5knh1I9Ma6ifU8c4

Теги: Россия, Донбасс, СБУ, беспилотник, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх