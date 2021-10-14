В ОРДЛО прибыл "антиковидный гумконвой" из России

14.10.2021 13:00

"Гуманитарный конвой" из России прибыл сегодня в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР".

Как отмечается, в Донецк пришла колонна из 14 грузовиков.

Директор "департамента по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов МЧС ДНР" Валентин Гордиенко заявил, что "гумконвой доставил в Донецк более 191 тонны гуманитарного груза: лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование и диагностические иммунобиологические препараты".

"ЛНР" отчиталась о получении 79 тонн российской помощи.

"В состав конвоя вошли медикаменты, а также медицинское оборудование. Общий вес составляет 79 тонн", — сообщил начальник "центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР" Виталий Кучеров.

Очередной российский "гумконвой" должен был приехать на оккупированную часть Донбасса только в конце года. Однако, критическая ситуация с заболеваемостью и большая смертность среди населения ОРДЛО из-за "СОVID-19", вынудила Кремль изменить планы.