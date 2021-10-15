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Архив - Донецкая область

Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе

15.10.2021 09:00
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Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ходе поездки государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил, где пообщался с военными и осмотрел условия несения службы, а также вручил им ценные подарки.
Также президент посетил Мариуполь, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ООС, Зеленский
 
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