Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону

16.10.2021 09:00

В Украине еще четыре области переходят в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

С 18 октября карантин ужесточают в четырех областях:

Запорожской,

Одесской,

Донецкой,

Днепропетровской.

В регионах будут введены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

В частности, запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Нельзя также проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

В свою очередь учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционное обучение. Однако требование не касается детсадов и 1-4 классов.

Наконец, с 21 октября жители красной зоны не смогут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, что 15 октября в красную зону перешла Херсонская область и теперь там находится пять регионов. В оранжевой карантинной зоне находится 17 областей. Еще шесть регионов и Киев - пока в желтой.