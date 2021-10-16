В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ

16.10.2021 17:00

Во втором корпусе многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута открыли современный кабинет магнитно-резонансной томографии, сообщает Свободное радио.

Он будет действовать как филиал Краматорского центра магнитно-резонансной терапии. Здесь смогут диагностировать болезни внутренних органов, центральной нервной системы, мягких тканей и опорно-двигательного аппарата. Причем это обследование не связано с рентгеновским облучением, поэтому не вредит человеку. МРТ-диагностика — это одна из наиболее информативных и точных методов аппаратного обследования организма.

Отметим, этот новейший аппарат стоит более 7 млн гривен. На ремонт коммуникаций, помещения и оборудование кабинета магнитно-резонансной терапии ушло 2 миллиона гривен из бюджета государства.

Добавим, местное руководство определило перечень льготных категорий, которых обследовать здесь счет местного бюджета. Для всех остальных цены на обследование не будут превышать краматорские тарифы.