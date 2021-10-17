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Архив - Донецкая область

Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке

17.10.2021 09:00
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Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке

Перед отелем Park Inn, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". Под зданием собрались преимущественно молодые мужчины. "Пикет" препятствовал передвижению наблюдателей. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.
Подчеркивается, что с утра 15 октября перед отелем, в котором проживают члены СММ, в центральной части неподконтрольного правительству Донецка миссия фиксировала массовое собрание с участием 50-100 человек, преимущественно молодых мужчин. Некоторые из них держали транспаранты и "выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины".
Из отчета следует, что примерно в 18:30 наблюдатели зафиксировали, как участники массового собрания устанавливали перед отелем 22 палатки, а также биотуалеты.
"В течение дня участники собрания организовано сменяли друг друга. СММ констатировала спокойную ситуацию. 16 октября акция протеста продолжилась", - отмечается в отчете.
Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".
"Пикетчики" требуют освобождения Андрей Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные. Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию разведывал позиции украинских военнослужащих.
Известно также, что задержанный подозревается в совершении тяжкого преступления в 2010 году в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).



Теги: Донецк, Донбасс, пикет, ОБСЕ
 
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