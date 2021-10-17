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В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
В связи с введением боевиками ОРЛО новых ограничений на КПВВ "Станица Луганская", по сравнению с предыдущей неделей интенсивность пассажиропотока здесь уменьшилась на 40%. Об этом сообщает ГПСУ.
"Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 4 148 человек, а на контролируемую территорию – 1 796 человек. Кроме того, боевики не пропустили на временно оккупированную территорию 73 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию", – говорится в сообщении.
Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. За эти два дня на временно оккупированную часть Донетчины отправились 497 человек и 88 транспортных средств. За это же время на подконтрольную украинской власти территорию прибыло 276 человек 45 единиц транспорта.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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