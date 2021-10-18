Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке

18.10.2021 13:00

Члены незаконных вооруженных формирований заблокировали международных наблюдателей на передовой патрульной базе в оккупированной Горловке. Об этом сказано в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что в воскресенье, 17 октября автомобильные ворота базы были закрыты при помощи цепи и навесного замка. При этом южнее ворот члены НВФ припарковали машину с голубой табличкой "ДНР" с целью заблокировать въезд на территорию. Возле авто находились двое боевиков.

Как сообщил сотрудникам миссии собственник отеля, в котором расположена база миссии, СММ запрещено покидать помещения гостиницы по "приказу мэра Горловки" Ивана Приходько.

Он также добавил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований. На камерах видеонаблюдения сотрудники миссии увидели, что перед гостиницей установлены три палатки, вокруг которых собрались по крайней мере четыре человека.

В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и сообщили сотрудникам СММ, что им разрешается свободно передвигаться по гостинице и парковке за ней, но им нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований Андрей Косяк, который был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

В ОБСЕ напомнили, что передовая патрульная база в Горловке является офисом СММ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии. Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль.

"Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату, миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата", — говорится в сообщении.