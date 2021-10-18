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Архив - Донецкая область

В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте

18.10.2021 16:00
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В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте

"Красная" зона, которая действует на территории Донецкой области с сегодняшнего дня, предусматривает усиление карантинных ограничений. Наряду с теми требованиями, которые регламентируются постановлениями Кабмина, местные власти, учитывая эпидобстановку в конкретном населенном пункте, могут ужесточать определенные ограничения. Об этом сообщает Знамя индустрии.
Так, в Константиновской громаде, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 19 октября проезд в общественном транспорте будет доступен пассажирам, у которых имеются спецпропуска. Действовать это требование будет с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00.
Эта вынужденная мера, которая вводится для недопущения перегруженности общественного транспорта и обеспечения возможности перемещения на работу сотрудников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность громады. Специалисты Константиновского районного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области просят с пониманием отнестись к такому решению пожилых людей и пенсионеров и выбрать для поездок в общественном транспорте время, которое не совпадает с часами пик.
Пассажирские перевозки должны осуществляться с учетом количества мест для сидения и при обязательном использовании респираторов или защитных масок. Также перевозчикам, которые обслуживают городские маршруты, рекомендовано повысить уровень вакцинации водителей против COVID-19 до 100 %.



Теги: Донбасс, Константиновка, пропуск, общественный транспорт, COVID-19
 
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