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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины

18.10.2021 08:00
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В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины

Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Об этом говорится в ответе пресс-службы ОБСЕ на запрос телеканала "Дом".
"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", — говорится в ответе.
ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.
В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты и информировать о них.
"Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", — резюмировали в пресс-службе.



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ОРДЛО
 
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