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В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
В сети опубликовали видео момента задержания российского боевика Андрея Косяка, который недавно был задержан военнослужащими ВСУ на линии разграничения недалеко от Золотого. Запись опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
"Впервые публикую кадры задержания боевика Андрея Косяка. Российская пропаганда представляет его как "невооруженного представителя "СЦКК ЛНР", против которого украинские военные применили оружие", – подчеркнул он.
Журналист отметил: кадры доказывают, что российский наемник самом деле был вооружен. Украинские военные на маске изъяли у него оружие, тогда как наблюдатели СЦКК не имеют права носить его при себе.
"И вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Общий центр контроля и координации могут входить только представители Украины и России", – отметил он.
Теги: Донбасс, боевик, задержание, ЛНР, СЦКК
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