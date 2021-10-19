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Архив - Донецкая область

На Донетчине охотник застрелил своего товарища

19.10.2021 13:00
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На Донетчине охотник застрелил своего товарища

В воскресенье, 17 октября, во время охоты в запрещенной местности 63-летний охотник получил смертельное огнестрельное ранение. По факту начато уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
Трагедия произошла вблизи села Новогнатовка Волновахского района, где охотиться запрещено. Согласно распоряжению Донецкой облгосадминистрации № 931/5-21 от 10.09.2021 «О согласовании осуществления охоты на территории охотничьих угодий Донецкой области в охотничий сезон 2021-2022 годов» земли вблизи Новогнатовки не включены в перечень охотничьих угодий.
По предварительной информации, 59-летний мужчина случайно из незарегистрированного ружья застрелил своего товарища, с которым приехал на незаконную охоту.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Волновахского районного отдела полиции.
Полицейские изъяли оружие, оно направлено на экспертизу.
Предварительная квалификация события - ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
За нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или продажи оружия, предусмотренного ст. 190 КУоАП, охотник будет привлечен к ответственности.



Теги: Донбасс, убийство, охотник
 
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