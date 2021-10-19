ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис

19.10.2021 17:00

Специализированный автомобиль для создания областной мобильной службы экстренной социально-психологической и методической помощи общинам получила Донецкая облгосадминистрация сегодня, 19 октября. Автомобиль был приобретен и оснащен необходимым оборудованием в рамках проекта Программы развития ООН «Мобильное предоставление услуг населению, пострадавшему на Востоке Украины», финансируемого Правительством Канады, передает пресс-служба ДонОГА.

Социальный сервис «Областная мобильная служба экстренной социально-психологической и методической помощи» позволит вовремя предоставлять специализированные социальные услуги, направленные на решение проблем семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и осуществлять информационно-методическую поддержку территориальных громад в развитии социальных услуг для уязвимых категорий населения.

В рамках работы сервиса «Областная мобильная служба экстренной социально-психологической и методической помощи» запланированы выезды в объединенные территориальные общины для предоставления информации по организации социальных услуг, реагирование на кризисные случаи из-за экстренного оказания первичной социально-психологической помощи, перевозки и транспортировки пострадавших от насилия лиц в областные коммунальные учреждения и шелтеров, выезды тренерского состава и транспортировка соответствующего оборудования в территориальные общины для проведения учебных мероприятий среди работников поставщиков социальных услуг, визиты в каждую семью кандидатов в усыновители и кандидатов в патронатные воспитатели после прохождения обучения, проведение массовых и групповых мероприятий, предоставление индивидуальных консультаций гражданам по вопросам правовых вопросов, видов социальной помощи, средств реабилитации и условий их получения, а также обеспечения информацией относительно субъектов, оказывающих квалифицированные социально-психологические услуги в регионе.

Обустроенный для этого необходимым мультимедийным оборудованием и оргтехникой автомобиль позволит работать в любых полевых условиях.