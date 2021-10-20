Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек

20.10.2021 15:00

На прошлой неделе ОО «ЭКО-Бахмут» в сотрудничестве с Управлением экономического развития Бахмутского городского совета собирали отработанные батарейки и проводили информационную кампанию по ответственному потреблению и обращению с отходами по всей Бахмутской громаде - в поселках Зайцево, Опытное, Покровское, Ивановское и Клиново. Завершающим пунктом эко-акции «Потребляй сознательно» стал город Бахмут. Об этом сообщает Бахмут IN.UA.

В результате мероприятия, к которому присоединилось более 600 жителей громады, было собрано более 100 кг (примерно 7000!) отработанных батареек. Теперь они не нанесут вред окружающей среде, а будут отправлены на переработку.