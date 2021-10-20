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На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева
В Донецкой области развернуто 236 стационарных пунктов обогрева по состоянию на 20 октября. Во время ухудшения погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха, все пункты обогрева будут переведены на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба ДонОГА.
Во всех стационарных пунктах обогрева возможно получить помощь и горячие напитки. В случае необходимости работники указанных пунктов обогрева вызовут медицинскую помощь.
Кроме того, в каждом специализированном учреждении для бездомных лиц и большинстве территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг) и центров предоставления социальных услуг созданы банки теплой одежды, обуви, белья зимнего ассортимента и других средств для оказания экстренной помощи.
С адресами и режимом работы вышеуказанных стационарных пунктов обогрева возможно ознакомиться в перечне по ссылке.
Теги: Донбасс, похолодание, пункт обогрева
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