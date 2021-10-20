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В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов
В Мариуполе получить свидетельство о вакцинации от коронавируса в бумажном виде теперь можно, оставив онлайн-заявку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Этот сервис, отмечают в городском совете, полезен для тех, кто сделал прививку, но не имеет технической возможности сгенерировать сертификат о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія".
"Чтобы быстрее получить документ о вакцинации, а также уменьшить нагрузку на медучреждения, департамент здравоохранения Мариупольского городского совета создал онлайн-заявку на получение свидетельства о вакцинации в печатном формате. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму. Впоследствии заявку обработает регистратор Центра [первичной медико-санитарной помощи], где житель подписал декларацию, и сообщит о времени и месте получения свидетельства", — пояснили в горсовете.
Заполнить онлайн-заявку на получение COVID-сертификата мариупольцы могут по ссылке.
Теги: Донбасс, Мариуполь, сертификат, COVID-19
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