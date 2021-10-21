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Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки
На Донетчине представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы проводят карантинные проверки предпринимателей и мест торговли. Нарушителям выписывают штрафы. Об этом сообщает Суспільне.
Так в Краматорске полицейские провели рейды по двум рынкам города. Они проверяли наличие сертификатов вакцинации или негативных ПЦР-тестов на COVID-19 у предпринимателей и реализаторов. Проверяющие также обращали внимание на наличие сменных защитных масок, антисептиков, журналов температурного скрининга.
"С 18 октября представителями полиции было составлено более 10 административных материалов в отношении гражданских лиц за несоблюдение карантинных требований и составлен один административный протокол в отношении субъектов хозяйствования, также с несоблюдением карантинных требований", - рассказал в.и.о. заместителя начальника отдела превенции Краматорского райуправления полиции Сергей Овчаренко.
По словам Сергея Овчаренко, ежедневно в Краматорске на рейдах работают три группы Нацполиции. Такие мероприятия будут продолжаться до выхода Донецкой области из "красной" зоны карантина.
Предприниателям-нарушителям грозят штрафы в сумме от 17 до 34 тысяч грн. Решение о штрафе принимает суд.
Теги: Донбасс, полиция, карантин, проверки, COVID-19
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