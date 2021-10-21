Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ

21.10.2021 16:00

Завтра, 22 октября, состоится очередной раунд отбора участников проекта “Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц”, который совместно реализуют Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Кредитное учреждение восстановления KFW (Франкфурт-на Майне) и “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” (Держмолодьжитло). Начало процедуры запланировано на 13:00, сообщает Facebook Держмолодьжитла.

Финансируемая донорами программа позволяет принявшим в ней участие переселенцам взять жилищный кредит на выгодных условиях - под 3 % годовых. Срок действия кредита - до 20 лет. Объектами кредитования могут быть квартира или жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Первый отбор состоялся в июле, второй в августе. В первые два этапа отбирали по 150 человек/семей. Из них кредиты под 3 % уже получили более 100 переселенцев. Завтра планируют отобрать еще 300 победителей.

Общая сумма гранта на этот проект составляет 25,5 млн евро. За эти средства планируется выдать около 1 тыс кредитов.

По данным Держмолодьжитла на начало октября заявки на участие в программе подали 20173 семьи.