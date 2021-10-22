- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный08:00
- На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева17:00
- Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек15:00
Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"
Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке госпожа Таня Байер посетила контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», сообщает штаб ООС.
Начальник центра стратегических коммуникаций ОКП ОС полковник Владимир Оленчук ознакомил консула с текущей ситуацией безопасности в районе проведения ООС. С работой и инфраструктурой КПВВ ознакомил заместитель начальника Донецкого пограничного отряда полковник Сергей Адамчук.
В соответствии с решением Командующего объединенных сил, КПВВ «Новотроицкое» открыт для пропуска граждан и транспортных средств между подвластной Украине территорией и временно оккупированными ОРЛО ежедневно с 08.00 до 16.00, — сообщил Сергей Адамчук.
Но из-за блокирования оккупационной администрацией движения людей, пропуск осуществляется дважды в неделю: в понедельник и пятницу. В среднем за день в обе стороны проходит около 500 граждан и проезжает до 100 транспортных средств.
Представитель Донецкого пограничного отряда также добавил, что контрольный пункт въезда-выезда постоянно трансформируется и улучшаются условия пересечения линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, Германия, консул, Новотроицкое, КПВВ
- В Донецке высадился немецкий десант с одеялами (ФОТО + ВИДЕО)
- Протестующие в Донецке чернобыльцы позвали в палаточный городок Генерального консула Германии (ВИДЕО)
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Донецком занялся экс-поверенный в делах в Саудовской Аравии
- С экологическими проблемами Мариуполя попытаются справиться немцы
- Генеральный консул ФРГ посетил в Донецке синагогу
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации13:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией14:00
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"11:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября13:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- Украина получила третью партию военной помощи США09:00
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями08:00
- Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"17:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ
- Риски вакцинации против смерти от COVID-19
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 октября